2007'de İskeçe Müftüsü seçilen Mete, Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı olarak da hizmet verdi.

Mete, 2000-2007 döneminde kendi köyü Yassıören'de imam olarak görev yaptı.

Kaynak: AA

Yassıören, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete yaşamını yitirdi - Son Dakika

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