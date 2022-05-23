İskeçe Türk Birliğinin yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi

İskeçe Türk Birliğinin (İTB) yeni yönetim ve denetim kurullarının belirlendiği bildirildi.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Genel Kurul'da 385 üye oy kullandı.

İTB Başkanlığına Ozan Ahmetoğlu tekrar seçilirken, Denetim Kurulu Başkanı da Mustafa Trampa oldu.

1927'de kurulan İTB, adında "Türk" ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiasıyla Yunanistan tarafından kapatılmıştı.

Resmi statüdeki faaliyetlerine izin verilmeyen İTB, konuyu AİHM'e taşımış, AİHM de Yunanistan'ın dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmişti.