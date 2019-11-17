Son Dakika Haberleri: İskele altında kalarak can veren mühendis Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odasında tören
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İskele altında kalarak can veren mühendis Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odasında tören

7 saat önce

İskele altında kalarak can veren mühendis Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odasında törenGAZİANTEP - Gaziantep'te çöken Akkent Cami iskelesinin altında kalarak hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için Gaziantep İnşaat mühendisleri odasında tören düzenlendi.

İskele altında kalarak can veren mühendis Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odasında tören

GAZİANTEP - Gaziantep'te çöken Akkent Cami iskelesinin altında kalarak hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için Gaziantep İnşaat mühendisleri odasında tören düzenlendi.

Gaziantep'te 14 Kasım 2019 günü çöken Akkent Cami iskelesinin altında kalan ve 34 saat sonra enkaz altından ölü olarak çıkarılan Korkut Küçükcan için mensubu olduğu Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odasında tören düzenlendi.

Törene Küçükcan'ın ailesi, yakınları, meslektaşları, oda mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Korkut Küçükcan'ın özgeçmişi okunurken duygu dolu anlar yaşandı. Ailesi ve çocukları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda konuşan Korkut Küçükcan'ın babası Kemal Küçükcan çok üzgün olduklarını belirterek, kendilerine destek olan, yanlarında olan herkese teşekkür etti. Kemal Küçükcan'ın ardından Korkut Küçükcan'ın arkadaşları ve yakın dostları da açıklamalarda bulunurken, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de, üzgün olduklarını ve olayı her yönüyle araştıracaklarını aktardı.

Korkut Küçükcan bugün öğle namazına müteakip Bahattin Nakiıpoğlu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İskele altında kalarak can veren mühendis Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odasında tören

Gaziantep, Korkut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
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