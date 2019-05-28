İskele Caddesi, iftar sofrasında buluştu
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Bartın Belediye Başkan Vekili Semih Kaptan, Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:11 Kaynak: İHA
Belediye Başkan Vekili Semih Kaptan, Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.
Belediye Başkan Vekili Semih Kaptan, Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile birlikte Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi esnaflarının bir araya gelerek düzenlediği iftar programına katıldı. Etkinliğin ardından açıklama yapan Başkan Vekili Kaptan, "Değerli esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın, manevi duygularımızın yüksek olduğu mübarek Ramazan gününde bir araya gelerek düzenledikleri iftar programına katılarak aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Vatandaşlarımızın birlik ve beraberlikleri bizleri oldukça memnun etmektedir. Etkinliğin düzenlenmesinde emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN
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