İskele çöktü: 2 yaralı
1 saat önce
Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi RİZE - Rize'de bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:27 Kaynak: AA
Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri
Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi RİZE - Rize'de bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. İskelenin çökme anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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