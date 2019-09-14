İskele çöktü: 2 yaralı

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi RİZE - Rize'de bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi RİZE - Rize'de bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. İskelenin çökme anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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