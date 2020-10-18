İskele halatı koptu, işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu - Son Dakika

İskele halatı koptu, işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

18.10.2020 12:08
İskele halatı koptu, işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu, System.String[]

MERSİN'de bir binanın dış cephesini boyayan işçi, iskele halatının kopması sonucu emniyet kemeriyle havada asılı kaldı.

MERSİN'de bir binanın dış cephesini boyayan işçi, iskele halatının kopması sonucu emniyet kemeriyle havada asılı kaldı. Güvenlik önlemi sayesinde yere düşmekten kurtulan işçiyi itfaiyeciler kurtardı.

Sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarındaki bir apartmanın dış cephesini boyamak için iskeleye çıkan bir işçi, büyük tehlike atlattı. İskeleyi taşıyan 2 tel halattan biri, aniden koptu. Taktığı emniyet kemeri sayesinde iskeleden düşüp beton zemine çakılmaktan kurtulan işçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yere indirilip tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

İsmi açıklanmayan işçinin iskelede asılı kaldığı anlar, sosyal medya kullanıcısı Besim Askay tarafından fotoğraflanıp 'İskele koptu, adam yukarıda asılı kaldı' notu ile paylaşıldı.Yaşanan olay, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.


İskele halatı koptu, işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
İskele halatı koptu, işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

İhsaniye, Akdeniz, Sabah, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İskele halatı koptu, işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Belçika'da hastalarını maskesiz muayene eden aile hekimi 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
Şişli'de akılalmaz görüntü: Dansözlü korona eğlencesi Şişli'de akılalmaz görüntü: Dansözlü korona eğlencesi         
09:23
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı         
06:30
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi         
20:30
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor         
18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 12:17:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İskele halatı koptu, işçi, emniyet kemeri sayesinde kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei