İskele halatının kopması sonucu 2. katta mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde boya yaparken iskele halatının kopması sonucu 2. katta mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, adı öğrenilemeyen inşaat işçisi, İhsaniye Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında boya yaparken üzerinde durduğu iskelenin halatı koptu.
Emniyet kemeri takılı olan işçinin mahsur kaldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdivenini kullanarak apartmanın 2. katında korkuyla bekleyen işçiyi kurtardı.
Sağlık kontrolünden geçirilen işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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