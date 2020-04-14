İskele yakınında bulunan cesedin, denize atlayan adama ait olduğu iddiası - Son Dakika

İskele yakınında bulunan cesedin, denize atlayan adama ait olduğu iddiası

İZMİR'de, Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında erkek cesedi bulundu.

İZMİR'de, Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin, dün denize atlayan kişiye ait olabileceği iddiasıyla inceleme başlatıldı. Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünden dün öğle saatlerinde birinin, denize atladığı ihbarıyla Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmanın ardından ekipler, bugün saat 15.00 sıralarında, Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında erkek cesedi buldu. Cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmazken, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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