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İskelede 4 gün mahsur kalan 'Garip' kurtarıldı - Son Dakika

İskelede 4 gün mahsur kalan 'Garip' kurtarıldı

15.11.2021 13:52
İskelede 4 gün mahsur kalan 'Garip' kurtarıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iskelenin sütunlarında 4 gündür mahsur kalan kedi itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iskelenin sütunlarında 4 gündür mahsur kalan kedi itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan iskelede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede sürekli kedi sesi duyan balıkçılar, bir türlü söz konusu kedi sesinin nereden geldiğini fark edemedi. Bölgede detaylı arama yapan balıkçılar, kediyi kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Daha sonra bölgeye gelen itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kurtarma operasyonu ile söz konusu kedi için Sahil Güvenlik Botu denizden iskeleye ulaşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlardan Süleyman Demirel ve Ahmet Demirel'inde kürekli fiber tekne ile kediyi kurtarma operasyonuna katıldı.

Tüm ekiplerin seferber olması sonucu 4 gündür mahsur kaldığı iddia edilen kedi olduğu yerden kurtarıldı. Demirel ailesi kediyi sahiplenerek, eve götürdükleri kedini karnını doyurmaya çalıştı. 'Garip' ismi verilen kedi 4 günlük acılarından sonra mutlu bir yuvaya kavuşmuş oldu. - TEKİRDAĞ

İskelede 4 gün mahsur kalan 'Garip' kurtarıldı
İskelede 4 gün mahsur kalan 'Garip' kurtarıldı
İskelede 4 gün mahsur kalan 'Garip' kurtarıldı
İskelede 4 gün mahsur kalan 'Garip' kurtarıldı
İskelede 4 gün mahsur kalan 'Garip' kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskelede 4 gün mahsur kalan 'Garip' kurtarıldı - Son Dakika


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