İskelede Demirli Yolcu Vapurunda Yangın Paniği
1 saat önce
İZMİT'te, iskelede kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, demirli haldeki 'Karamürsel Alp' adlı yolcu vapurunun güvertesinde yangın çıkardı.
İZMİT'te, iskelede kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, demirli haldeki 'Karamürsel
Alp' adlı yolcu vapurunun güvertesinde yangın çıkardı. İtfaiye
tarafından söndürülen yangında, gemide ufak çapta hasar meydana geldi.
Olay, öğleden sonra Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan marinada meydana geldi. İskele üzerinde babalardan birine kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcım, demirli halde bulunan ve şu an bakımda olduğu için yolcu taşımayan 'Karamürsel Alp' isimli yolcu vapurunun güvertesinde yangına neden oldu. Alevleri fark eden işçiler yangın tüpleriyle müdahale ederken, öte yandan itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Gemide ufak çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:00 Kaynak: DHA
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