Son Dakika Haberleri: İskelede dengesini kaybeden işçi düşerek yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa İskelede dengesini kaybeden işçi düşerek yaralandı

İskelede dengesini kaybeden işçi düşerek yaralandı

56 dakika önce

- İskelede dengesini kaybeden işçi düşerek yaralandıKARABÜK - Karabük'te bir villanın dış cephesine kurulan iskelede çalışırken dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.

- İskelede dengesini kaybeden işçi düşerek yaralandı

KARABÜK - Karabük'te bir villanın dış cephesine kurulan iskelede çalışırken dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.

Olay, Safranbolu ilçesi Nazar Sokak'ta bulunan villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre villanın dış cephesine kurulmuş olan iskelede çalışmakta olan işçi Mithat A. dengesini kaybederek düştü. İşçinin düştüğünü gören çevredekiler 112'yi aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İskelede dengesini kaybeden işçi düşerek yaralandı

Karabük, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 07:26 Kaynak: İHA
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