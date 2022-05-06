İskeledeki görevli personelden kahramanca hareket! Denize düşen çocuğu yüzerek kurtardı - Son Dakika
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İskeledeki görevli personelden kahramanca hareket! Denize düşen çocuğu yüzerek kurtardı

06.05.2022 15:05

Bursa'da iskeleye yanaşan feribottan indiği esnada denize düşen kız çocuğunu iskelede görevli personel kahramanca bir şekilde denize atlayarak kurtardı. O anlar cep telefonuyla anbean kaydedildi.

İstanbul'dan Bursa'ya gelen feribotun iskeleye yanaşmasının ardından yolculardan birinin 8 yaşındaki çocuğu feribottan inip, iskelede gezinirken boşluğu fark etmeyerek bir anda denize düştü. Küçük kızın çırpındığını gören vatandaşlar önce can simidi attı, ardından iskelede görevli personelden yardım istedi.

KAHRAMAN PERSONEL ÇOCUĞU KURTARDI

Bir personel denize atlayarak küçük çocuğu suyun yüzeyinde tuttu. Yardıma gelen diğer personellerle birlikte düştüğü yerden kurtarılan 8 yaşındaki küçük çocuğun korkusu yüzüne yansıdı. Feribota çıkarılarak ilk yardımı yapılan küçük çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezinden sağlık ekibi talep edildi.

KURTARILMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Küçük çocuk ayakta yapılan kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuğun denizden kurtarılma ve korku dolu anları ise başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

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İstanbul, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskeledeki görevli personelden kahramanca hareket! Denize düşen çocuğu yüzerek kurtardı - Son Dakika


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