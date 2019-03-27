Son Dakika Haberleri: İskeledeki Vinç Denize Devrildi, Operatör Son Anda Kurtuldu

İskeledeki Vinç Denize Devrildi, Operatör Son Anda Kurtuldu

1 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir çimento fabrikasına ait iskeledeki vinç denize devrildi.

İskeledeki Vinç Denize Devrildi, Operatör Son Anda Kurtuldu, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir çimento fabrikasına ait iskeledeki vinç denize devrildi. Olayda son anda vinçten atlayan operatör, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay 21.30 sıralarında Darıca Cami Mahallesi kıyısında bulunan bir çimento fabrikasına ait iskelede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gemilerden yükleme ve yük boşaltma çalışması yapan kepçenin sökümü sırasında, kepçe ve kepçeyi taşıyan tonlarca ağırlıktaki vinç denize devrildi. Devrilme sırasında son anda vinçten atlayan operatör ise yara almadan kurtuldu. Vinç ve kepçenin denizden çıkarılması için çalışma başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:47 Kaynak: İHA

Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan 13 Kişi Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı Polis, Parkta Baygın Halde Yatan Kişinin Başında Nöbet Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 01:47:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İskeledeki Vinç Denize Devrildi, Operatör Son Anda Kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]