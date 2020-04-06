İskeleden düşen boya ustası hayatını kaybetti - Son Dakika

İskeleden düşen boya ustası hayatını kaybetti
6 saat önce
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir boya ustası, iskeleden düşerek hayatını kaybetti.
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir boya ustası, iskeleden düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir binanın dış boyasını yapan Alaattin Ergüler (60) dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düştü. Ergüler, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:12 Kaynak: İHA
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