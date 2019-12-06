İskeleden düşen inşaat işçisi öldü

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, iskelede çalışırken dengesini kaybedip, beton zemine düşen inşaat işçisi Nadir Çınar (54), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Köklüce köyü İncesu mezrasında meydana geldi. Evli, 4 çocuk babası Nadir Çınar, Kültür Mantarı Üretim Tesisi inşaatında elektrik tesisatı çalışması yapmak için iskeleye çıktı. İddiaya göre Çınar, çalışırken bir anda dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Çınar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çınar, kurtarılamadı. Çınar'ın cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.