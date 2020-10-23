İskeleden düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

23.10.2020 08:50

İskeleden düşen işçi ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi üzerinde bulunduğu iskeleden düşerek ağır yaralandı.

İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi üzerinde bulunduğu iskeleden düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Akhisar Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Riyet O.(64), inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybedince bir anda metrelerce yüksekten aşağı düştü. Kafa üstü düşen talihsiz adamın yardımına arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri kanlar içerisinde yerde yatan Riyet O.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

Akhisar, İnegöl, Bursa, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskeleden düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı, komşularından ambulans çağırmasını istedi MasterChef Türkiye'de elemeye kalan isimler belli oldu Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı         
08:15
Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçtı! Önemli arazi ve tepeler işgalden kurtarıldı Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçtı! Önemli arazi ve tepeler işgalden kurtarıldı         
08:03
ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Koronavirüs aşısı haftalar içinde elimizde olacak ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Koronavirüs aşısı haftalar içinde elimizde olacak         
07:24
İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi         
23:22
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten         
20:30
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı         
19:52
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 09:02:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İskeleden düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei