İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşaat alanında çalıştığı esnada iskeleden düştüğü iddia edilen işçi ağır yaralandı.

Olay, Önerler Mahallesi mevkiindeki bir bina inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, iskele üzerinde çalışan işçi M.G. dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü.

Ağır yaralanan işçi M.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı M.G.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ