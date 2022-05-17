İskeleden düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

17.05.2022 23:19

İskeleden düşen işçi ağır yaralandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşaat alanında çalıştığı esnada iskeleden düştüğü iddia edilen işçi ağır yaralandı.

İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşaat alanında çalıştığı esnada iskeleden düştüğü iddia edilen işçi ağır yaralandı.

Olay, Önerler Mahallesi mevkiindeki bir bina inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, iskele üzerinde çalışan işçi M.G. dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü. Ağır yaralanan işçi M.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı M.G.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

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İskeleden düşen işçi ağır yaralandı İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, İnşaat, Çorlu, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskeleden düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika


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