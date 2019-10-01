Son Dakika Haberleri: İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.

İskeleden düşen işçi ağır yaralandı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İpek Mahallesi'nde meydana gledi. Buradaki bir inşaatta çalışan Van'ın Muradiye ilçesi nüfusuna kayıtlı Turan Demir (21) adlı vatandaş, iskeleden düşerek ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, yapılan müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Demir'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı
Kurdukları 'muhabbet evi'nde erkeklere şantaj yapan 4 sanığa 21'er yıl hapis Eşi tarafından öldürülen Kadir Ören cinayetinde dikkat çeken olay yeri raporu: Her yerde kadın iç çamaşırı vardı Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:59:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]