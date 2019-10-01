İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:51 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İpek Mahallesi'nde meydana gledi. Buradaki bir inşaatta çalışan Van'ın Muradiye ilçesi nüfusuna kayıtlı Turan Demir (21) adlı vatandaş, iskeleden düşerek ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, yapılan müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Demir'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ
Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı Kurdukları 'muhabbet evi'nde erkeklere şantaj yapan 4 sanığa 21'er yıl hapis Eşi tarafından öldürülen Kadir Ören cinayetinde dikkat çeken olay yeri raporu: Her yerde kadın iç çamaşırı vardı Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi