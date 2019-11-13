Son Dakika Haberleri: İskeleden düşen işçi kurtarılamadı
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İskeleden düşen işçi kurtarılamadı

6 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir fabrikada 3 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İskeleden düşen işçi kurtarılamadı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir fabrikada 3 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay öğlen saatlerinde Orhangazi'de faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, fabrikada taşeron işçi olarak çalıştığı belirlenen Metin Altun (51), iskelede duvar kırma çalışması yaparken, yaklaşık 3 metre yükseklikten dengesini kaybedip yere düşerek ağır yaralandı. Yaralı işçi ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz işçi burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden Metin Altun'un cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma sürüyor. - BURSA

Orhangazi, Bursa, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
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