Son Dakika Haberleri: İskeleden kopan demir parçası yaşlı kadının üzerine düştü
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İskeleden kopan demir parçası yaşlı kadının üzerine düştü

7 saat önce

Zonguldak'ın Terakki Mahallesinde bir iş hanının dış cephesine kurulan demir iskeleden kopan parça kaldırımda yürüyen bir kadının üzerine düştü.

İskeleden kopan demir parçası yaşlı kadının üzerine düştü, System.String[]

Zonguldak'ın Terakki Mahallesinde bir iş hanının dış cephesine kurulan demir iskeleden kopan parça kaldırımda yürüyen bir kadının üzerine düştü.


Olay bugün sabah saatlerinde Terakki Mahallesinde meydana geldi. İş hanının dış cephesine yapmak için kurulan demir iskeleden parça koparak yaşlı bir kadının üzerine düştü. Yere yığılarak baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaşlı kadın ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
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