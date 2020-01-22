İskelen düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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İskelen düşen işçi yaralandı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta çalışan Çetin Çelik iskeleden düşerek yaralandı.

İskelen düşen işçi yaralandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta çalışan Çetin Çelik iskeleden düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çetin Çelik binanın dışında kurulan iskelede çalıştığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Çetin Çelik'in yaralandığını gören arkadaşları 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Çetin Çelik'e ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çetin Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:08 Kaynak: DHA
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