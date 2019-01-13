Son Dakika Haberleri: İskelenin Altına Sıkışan Köpek Kurtarıldı

İskelenin Altına Sıkışan Köpek Kurtarıldı

50 dakika önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan Kanalı'na düşerek iskelenin altına sıkışan köpek, kurtarıldı.

İskelenin Altına Sıkışan Köpek Kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan Kanalı'na düşerek iskelenin altına sıkışan köpek, kurtarıldı.

Dalyan Kanalı kenarındaki iskelenin altından köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu Ortaca Belediyesi Dalyan Sokak Hayvanları Barınağı ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelin ekipler, kanal içerisinde tekne ile iskele arasında sıkışan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir görevli de köpeğin boğulmaması için başını sürekli suyun üzerinde tuttu.

Kanalda soğuk suyun içerisinde kalan köpek, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Veteriner kontrolünden geçirilen köpek, daha sonra yaşadığı ortama bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:23 Kaynak: AA

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