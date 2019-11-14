İskelenin altında kalan inşaat mühendisini arama kurtarma çalışması sürüyor (3)

Gaziantep'te cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı olayda iskelenin altında kaldığı öğrenilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi'nin çatı bölümünde kurulan iskelenin bir bölümü henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu 2 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çöken iskelenin altında kaldığı öğrenilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Küçükcan'ın yeri termal kamera ve dedektör köpek yardımıyla tespit edilmeye çalışılıyor.

Olay yerine gelen Küçükcan'ın ailesi de arama çalışmalarından iyi bir haber alma umuduyla bekleyişini sürdürüyor.