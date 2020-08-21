İskelenin altında sıkışarak suda mahsur kalan kedi, botla kurtarıldı - Son Dakika

Kafese konulan kedi, tedavisi için Umurbey Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Bursa 'nın Gemlik ilçesinde, iskelenin altındaki demirlere sıkışarak suda mahsur kalan kedi, cankurtaranlar tarafından botla kurtarıldı. Deniz botuyla karaya getirilen kedi, hayvan barınağında tedaviye alındı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:50

Kaynak: DHA

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