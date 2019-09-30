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İskelesi sele kapılan tarihi köprüde restorasyon sürüyor

12 dakika önce

Adıyaman'da restorasyonu devam ederken 400 tonluk demir iskelesi sele kapılan bin 800 yıllık tarihi Kızılin Köprüsü'nde restorasyon kaldığın yerden devam ediyor.

İskelesi sele kapılan tarihi köprüde restorasyon sürüyor, System.String[]

Adıyaman'da restorasyonu devam ederken 400 tonluk demir iskelesi sele kapılan bin 800 yıllık tarihi Kızılin Köprüsü'nde restorasyon kaldığın yerden devam ediyor.


M.S. 2. Yüzyıl'da Göksu Çayı üzerine inşa edilen Kızılin (Göksu) Köprüsü'nde geçtiğimiz 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarına 2018 yılı Aralık ayında şiddetli yağış darbe vurdu. 32 metre yüksekliğinde orta kemeri birleştirmek için kurulan ve yaklaşık 400 tonluk demir iskele şiddetli yağışlar nedeniyle dolan HES Barajı'nın kapakları açılınca suyla sürüklendi.


Selin yüzlerce metre sürüklediği iskeleye aylar sonra su seviyesi düşünce ulaşılabildi. Restorasyon çalışmaları iskelenin yeniden kurulmasıyla kaldığı yerden başladı.


Köprü aslına uygun olarak restore edilirken, orta kemerde bin 200 ile bin 500 ton ağırlığında taşlar kullanılıyor. Köprünün her iki yakasının birleşmesi için yaklaşık 5 bin ton taş kullanılması öngörülüyor. Aralık ayında orta kemerin kilit taşını yerleştirmeyi planlayan müteahhit firma, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Kavga eden köylüler dinamitle patlattı


Köprü bir çok özelliği ile Türkiye'nin en önemli tarihi eserlerinden biri olarak biliniyor. Kızılin Köprüsü'nün orta kemer uzunluğu 32 metre olup, şu ana kadar restorasyon yapılan tarihi köprüler içerisinde en uzunu olarak biliniyor. Toplam uzunluğu 150 metre olan köprü, 7 buçuk metre genişliğinde olup, 3 kemerden oluşuyor.


Adıyaman'da 200 yıl önce köylülerin anlaşmazlığı nedeniyle dinamit koyularak patlatılan bin 800 yıllık tarihi köprünün iki yakası restorasyon tamamlandığında birleşecek.


Adıyaman merkeze bağlı Palaş köyü ile Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü arasından geçen Göksu Çayı'nın üzerine kurulan köprünün Ortaçağ'da büyük bir onarımdan geçtiği yazıtlarda yer alıyor.


Kaynaklara göre, Kızılin Köprüsü'nün her iki yakasında bulunan köylüler yaklaşık 200 yıl önce kavga etti. Kavgalı sonrası ulaşımı kesmek için köprü köylüler tarafından dinamit ile havaya uçuruldu. Köprünün 32 metre uzunluğundaki orta kemeri tamamen yıkıldı. Yerden yüksekliği 31 metre olan orta kemerin yıkılmasıyla ulaşım yaklaşık 200 yıldır sağlanamıyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Aralık, Göksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
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