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İskeleti 2 yıl sonra bulunmuştu! Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı - Son Dakika

İskeleti 2 yıl sonra bulunmuştu! Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı

17.02.2022 22:29
İskeleti 2 yıl sonra bulunmuştu! Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2018'de kaybolmasının ardından 2 yıl sonra bulunan iskeletinden kimliği tespit edilen Burhan Aykurt'un , organ ticareti yapan kişilerce öldürüldüğü anlaşıldı. Olayla ilgili ekipler tarafından gözaltına alınan Yasin İkiz, cinayeti amcası ve yanındaki 3 kişinin işlediğini itiraf etti. Yasin İkiz tutuklanırken, soruşturma kapsamında amca Şerif İ. de yakalandı.

Fethiye'de yaşayan berber Burhan Aykurt, 29 Kasım 2018 tarihinde İzmir'e gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bekar olan Aykurt'tan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine emniyet, jandarma, Arama Kurtarma (AKUT), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Aykurt'un son olarak Dalaman'da görüldüğü bilgisi üzerine bu çevrede arama-kurtarma çalışması yaptı. Uzun süren çalışmalara rağmen Aykurt bulunamadı.

Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

ÇOBAN ORMANDA İSKELETİNİ BULDU

Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'nde 21 Şubat 2020 tarihinde ormanda hayvanlarını otlatan bir çoban, insan iskeleti bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede iskeletin yanında 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'un kimliğini buldu. Aykurt'a ait olduğu değerlendirilen iskelete ait kemikler, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ölen kişinin Aykurt olduğu belirlenirken, cenazesi 16 ay sonra ailesine teslim edildi. Burhan Aykurt'un iskeleti, 15 Haziran 2021 tarihinde Fethiye'nin Karagedik Mahalle Mezarlığı'nda yakınları tarafından toprağa verildi.

ADLİ TIP RAPORUNDA SİLAN BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAPTANDI

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda Aykurt'un ölümünün 'ateşli silah ile yaralanmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte kafa içi travmatik değişimler' sonucu meydana geldiği bildirilmesi üzerine Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce soruşturma başlatıldı.

ORGAN TACİRLERİ TUZAK KURUP ÖLDÜRDÜ

Polisin fiziki ve teknik çalışmaları sonucunda şüpheli Yasin İkiz (36), dün Dalaman ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Yasin İkiz, polisteki ifadesinde, tüyler ürperten cinayeti nasıl planladıklarını anlattı. Aykurt'a kurdukları tuzağı anlatan İkiz, "Burhan'a yakınlaşmak için kadın ismi ve fotoğrafıyla Facebook'ta hesap açtım. Bir süre yazıştıktan sonra Burhan'ı beraber zaman geçirmek için ormanlık alana çağırdım. Orada amcam ve yanındaki 3 kişi organ ticareti için cinayeti işledi" diyerek, suçunu itiraf etti.

İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yasin İkiz tutuklanırken, ifadesi doğrultusunda amcası Şeref İ. (55) de Fethiye'de gözaltına alındı. Amca Şeref İ.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İskeleti 2 yıl sonra bulunmuştu! Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı
İskeleti 2 yıl sonra bulunmuştu! Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı
İskeleti 2 yıl sonra bulunmuştu! Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı
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Organ Ticareti, Adli Tıp, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İskeleti 2 yıl sonra bulunmuştu! Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskeleti 2 yıl sonra bulunmuştu! Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı - Son Dakika
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