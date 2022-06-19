İskeleye bağlı kayık, alev alev yandı

Salim Dervişoğlu Caddesi'nde balıkçı barınağında, gece iskeleye bağlı kayıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer kayıklara sıçramadan söndürdü. Kayık, kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kocaeli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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