Vapurda çakmakla çocuğun saçlarını ateşe veren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Vapurda çakmakla çocuğun saçlarını ateşe veren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son Güncelleme: 17.09.2023 16:27

İstanbul Beykoz'da bir kişi, vapurdan ineceği sırada önünde oturan bir gencin saçını çakmakla yaktı. Olayın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan kişi, ifadesinde psikoloji ilaçlarını içmediğini ve geçmişte uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını belirtti. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Beykoz'da N.Ç. (52) iskeleye yanaşan vapurdan ineceği sırada, önünde oturan M.E.A. (14)'nın çakmakla saçını yaktı. M.E.A. elleriyle saçını söndürürken, ikili arasında arbede yaşandı. Şikayet üzerine emniyete götürülen N.Ç. ifadesinde; geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şahıs ifadesinin ardından serbest kaldı.

ARBEDE ÇIKTI

9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında Sarıyer'den Beykoz'a giden vapurda oturduğu yerden kalkan N.Ç. (52), önünde oturan erkek yolcu M.E.A. (14)'nın arkasından geçerken, cebinden çıkardığı çakmakla saçlarını yaktı. Saçının yandığını fark eden M.E.A. panikle yerinden kalkarak elleriyle yanan saçını söndürdü. Ardından N.Ç. ile aralarında arbede yaşandı. İhbar üzerine İskeleye polis ekipleri geldi. Ekipler, M.E.A. ve N.Ç.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

TRAVMA BAHANESİ SUNDU

N.Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi. N.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

İstanbul'da vapurda dehşete düşüren olay! Arkasından yaklaştığı gencin saçlarını ateşe verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Vapurda çakmakla çocuğun saçlarını ateşe veren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vapurda çakmakla çocuğun saçlarını ateşe veren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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