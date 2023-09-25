Akran zorbalığı sınır tanımıyor! Kızına yapılanlar anneyi isyan ettirdi: Yetkililer el koymazsa ben katliam yaratacağım - Son Dakika

Akran zorbalığı sınır tanımıyor! Kızına yapılanlar anneyi isyan ettirdi: Yetkililer el koymazsa ben katliam yaratacağım

Son Güncelleme: 25.09.2023 11:57

İzmir'in Konak ilçesinde, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 6 kız çocuğu, yaşıtları olan Ayşenur'a 15 gün boyunca işkence yaptı. Ayşenur'u tehdit ederek evlerine davet eden kız çocukları, cinsel içerikli filmle izletip istismar ettiler. İç çamaşırı kesilip, saçları çekilerek koparılan, uyuşturucu verilip çıplak fotoğrafları çekilen Ayşenur'un annesi, yetkililere çağrıda bulunarak ''Yetkililer el koymazsa ben katliam yaratacağım'' dedi.

İzmir'in Konak ilçesinin Tepecik semtinde yaşları henüz 9 ile 13 yaş arasında değişen ve kızlardan oluşan 6 kişilik bir grup, yaşıtları olan Ayşenur'u 15 gün boyunca işkenceler yaparak görüntülerini çekti.

"HADİ BİRLİKTE OLALIM" DEDİLER

Ayşenur'u her defasında tehdit ederek evlerine davet eden 6 kız arkadaş, cinsel içerikli filmler izletip "Hadi birlikte olalım" diyerek cinsel istismarda bulundu. Ailesinden bu durumu saklamaya çalışan ve yaşadıklarını anlatamayan Ayşenur'u annesi yatağında ağlayarak görünce bir şeylerin ters gittiğini anladı.

"YETKİLİLER EL KOYMAZSA KATLİAM YARATACAĞIM"

Akranları tarafından taytı, iç çamaşırı kesilen, saçları çekilerek koparılan, eğlence olsun diye havuza atılan, üzerine çamaşır suyu dökülen, uyuşturucu verilip çıplak fotoğrafları çekilen Ayşenur'un annesi tüm olan biteni Oda TV'ye anlatarak yetkililere çağrıda bulundu. Acılı anne aynı mahallede yaşayan hatta komşu çocukları olan kız çocuklarının hiçbir ceza almadan dolaşmalarına isyan ederek, "Ailelerin bir özür dilemeyi bile çok gördüğünü adalet söz konusu biz olunca nedense işlemediğini görüyorum. Bu acıya dayanamıyorum bu işe yetkililer el koymazsa ben katliam yaratacağım" dedi.

İzmir, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Akran zorbalığı sınır tanımıyor! Kızına yapılanlar anneyi isyan ettirdi: Yetkililer el koymazsa ben katliam yaratacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akran zorbalığı sınır tanımıyor! Kızına yapılanlar anneyi isyan ettirdi: Yetkililer el koymazsa ben katliam yaratacağım - Son Dakika
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