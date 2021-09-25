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İşkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü - Son Dakika

İşkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü

25.09.2021 15:31
İşkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 9 ay önce bebeğini kucağına alan karısını, 2 gün işkence yaparak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 9 ay önce bebeğini kucağına alan karısını, 2 gün işkence yaparak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Gece devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu zanlının "Eşimle kavga ettim, hava almaya çıktım" demesi üzerine gittikleri evde kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, dün gece saatlerinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. Sürekli tartışma yaşayan çiftin son olarak 23 Eylül Perşembe gecesi kavga etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeği olan eşi Hatice Senem'in başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Eşinin ölmesinin ardından gece dışarıya çıkan Mehmet Senem, devriye atarken kendisinden şüphelenerek durduran polis ekiplerine, "Eşimle kavga ettim, hava almaya çıktım" dedi. Şahsın konuşmalarından şüphelenen polis ekipleri, gittikleri evde ise Hatice Senem'i yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.

Polislerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 9 ay önce anne olan Hatice Senem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kadının cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayda gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet Senem ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hatice Senem'in yapılan otopsisinde 2 gün boyunca feci şekilde işkence görerek darp edildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Hatice Senem'in cenazesi, İstanbul Esenyurt'ta toprağa verilmek üzere ailesine teslim edilirken, şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bebeğinin yanında katledildi

Kızının bebeğinin olduğu evde katledildiğini anlatan acılı baba Hüseyin Kurban, "Tüm kadın cinayetlerine karşı olanların bizi desteklemesini istiyorum. Mahkemede en ağır cezanın uygulanmasını diliyorum. Kızımı katleden bu caninin en büyük, ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum. Kızım 3 yıl önce evlendi. Bir de 9 aylık çocuğu var. Çocuğunu da bırakarak kızımın kafasına sert bir cisimle darbe vurarak katletti bu cani. Bunların kısa sürede cezaevinden çıkmaması için devletimizden yardım bekliyorum. Hep öldüreceğim derdi bize. Biz 'Bırak kızımızı, getir bize teslim et' deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu. Her eve gittiğimizde 'Biz aşiretiz, adam keseriz' diyerek kızımı bu hale getirdi. Cuma gününden bu yana, 2 gündür kızımı işkence yaparak tespit etti savcımız" dedi. - KOCAELİ

İşkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü
İşkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü
İşkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü
İşkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü

Kocaeli, Eylül, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü - Son Dakika
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