İşkence ederek zorla senet imzalatan çete çökertildi - Son Dakika

İşkence ederek zorla senet imzalatan çete çökertildi

KOCAELİ'de, kaçırdıkları kişilere işkence yaparak zorla senet imzalattığı belirlenen çete, polis tarafından çökertildi.

KOCAELİ'de, kaçırdıkları kişilere işkence yaparak zorla senet imzalattığı belirlenen çete, polis tarafından çökertildi. Daha önce 6 kişinin tutuklandığı çetenin 10 üyesi daha gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine 21 Haziran günü Başiskele ilçesinde kendi iş yerinde öldüresiye dövülerek dolaba konulan R.T.'yi kurtardı. Borcu olan R.T.'yi dövdükleri belirlenip, gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, 26 Mayıs'ta Ç.T. isimli bir kişinin de aracının önü kesilerek kaçırıldığını ve Başiskele ilçesindeki bir depoda 2 gün boyunca işkence yapılarak zorla senet imzalatıldıktan sonra serbest bırakıldığını tespit etti.

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10 ŞÜPHELİ VE 1 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, 10 Temmuz günü Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Yalova'da Özel Harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda K.Y., K.H.Y., B.Ö., A.K., M.T.O., B.O., Z.Ö., A.E.Y., O.Ö. ve M.E. yakalandı. Ayrıca operasyon sırasında, gözaltına alınan kişilerden birinin evinde olan, ancak çeteye dahil olmadığı tespit edilen F.Y. isimli kişinin de hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenerek gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SENET ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 372 tabanca mermisi, elektroşok cihazı, aralarında şikayetçiler R.T. ve Ç.T.'nin de olduğu çok sayıda kişiye imzalatılmış senet ve beyannameler ile bir miktar kenevir ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli adliyeye sevk edilirken, hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.Y. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Kocaeli
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşkence ederek zorla senet imzalatan çete çökertildi - Son Dakika
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