İşkence edilerek katledilen Büşra'nın sevgilisinin paylaştığı video yürekleri dağladı - Son Dakika
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İşkence edilerek katledilen Büşra'nın sevgilisinin paylaştığı video yürekleri dağladı

17.11.2022 14:31
İşkence edilerek katledilen Büşra'nın sevgilisinin paylaştığı video yürekleri dağladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işkence edilip, daha sonra da yakılarak öldürülen 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın erkek arkadaşının paylaştığı video yürekleri dağladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işkence edilip, daha sonra da yakılarak öldürülen 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın erkek arkadaşının paylaştığı video yürekleri dağladı. Genç adam, paylaştığı video içerisinde bulunan her fotoğrafın hikayesini de yazdı.

7 Ekim günü sabah saatlerinde Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki dairenin bir odasında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri çağrıldı. Polis ekipleri, genç kızın annesi Aylin Çelik'e platonik olarak aşık olan Taner Yaylacı'yı gözaltına aldı. Taner Yaylacı'nın eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı, ardından genç kızı işkence ederek öldürdüğü belirlendi. Zanlının delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgilisinin paylaştığı video yürekleri dağladı

Öte yandan, genç kızın erkek arkadaşı Emirhan Aktağ, Büşra Kabataş ile yaşadıkları anıları video haline getirdi. Aktağ, sosyal medya hesabında paylaştığı video içerisinde bulunan her fotoğrafın hikayesini de yazdı. Videonun Büşra Kabataş'ın mezarının yer aldığı fotoğraflarla sona ermesi ve fotoğrafların üzerinde yazan 'Şimdi ise yarım kaldık' yazısı yürekleri dağladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşkence edilerek katledilen Büşra'nın sevgilisinin paylaştığı video yürekleri dağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşkence edilerek katledilen Büşra'nın sevgilisinin paylaştığı video yürekleri dağladı - Son Dakika
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