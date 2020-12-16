İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet - Son Dakika

İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet

16.12.2020 13:55
İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Behzat U.'nun işkence yaptığı eşek, belediye tarafından alınıp geçici olarak Ecrim Yiğit (10) ve ailesine teslim edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Behzat U.'nun işkence yaptığı eşek, belediye tarafından alınıp geçici olarak Ecrim Yiğit (10) ve ailesine teslim edildi. Haluk Levent'in araya girmesiyle eşeği İzmir'deki çiftliğinde eşeğin bakımını üstlenen Sibel Çakır da sosyal medya hesabından olayın görüntülerini paylaşıp, "Her gün bir adım daha insanlardan uzaklaşma nedenim" diyerek tepki gösterdi.

Elbistan ilçesi Horhor Mahallesi'nde Behzat U.'nun bir gözü görmeyen eşeğe işkence yaptığı görüntülerin medyada yer almasının ardından Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün talimatıyla eşek mahalleden alındı. Elbistan Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şule Karagenç'in de eşlik ettiği ekipler, eşeği kamyonla şehir merkezine getirip önce tedavisini yaptırdı. Bu sırada Ahbap Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ü arayarak eşeği İzmir'de Sibel Çakır'ın çiftliğine göndermek istediklerini söyledi. Başkan Gürbüz, eşeği tedavisinin ardından gönderebileceklerini belirtti.

EŞEĞE BİR SÜRE ECRİM BAKACAKİşkence görüntülerini izleyen Ecrim Yiğit, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şule Karagenç'e ulaşarak eşeğe bakmak istediğini söyledi. Ailenin de onay vermesiyle eşek, İzmir'deki çiftliğe gönderilene kadar Ecrim ve ailesine teslim edildi. Eşeği besleyip seven Ecrim Yiğit, kendilerini kırmadığı için Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Şükriye Karagenç'e teşekkür etti.Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, görüntüleri izleyince çok üzüldüklerini ve hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Talihsiz olay medya organlarında yer aldıktan sonra Elbistan Belediyesi olarak ekiplerimizi söz konusu mahalleye gönderdik. ve işkence olayını yapan vatandaşımız jandarma tarafından da gözaltına alındı. Biz de işkenceye maruz kalan eşeği köyümüzden aldık ve şehir merkezine getirdik. Burada tedavisini yaptırıp bundan sonraki yaşamını sürdüreceği çiftliğe doğru intikalini sağlayacağız. İzmir'e gönderilecek ve bir çiftlikte tedavisine devam edilecek" diye konuştu.HALUK LEVENT VE SİBEL ÇAKIR'DAN TEPKİÖte yandan sanatçı Haluk Levent ile İzmir'deki çiftliğin sahibi Sibel Çakır sosyal medyadan eşeğe işkence görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi. Çakır paylaşımında, "Her gün bir adım daha insanlardan uzaklaşma nedenim" ifadelerini kullandı.Elbistan Hayvanları Koruma Deneği Başkanı Şükriye Karagenç de hem  Behzat U.'ya hem de eşeğe işkence edilmesini gülerek cep telefonu ile kaydeden kişiye tepki göstererek, "Eşeğe sahip çıktıkları için Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz'e, geçici de olsa bakımını üslenen Ecrim ve ailesi ile Haluk Levent ve Sibel Çakır'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nce 947 lira idari para cezası kesilen ve jandarma ekiplerince de gözaltına alınan Behzat U. hakkında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma ise devam ediyor.


İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet
İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet
İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet
İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet
İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet
İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet
İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet
İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet
İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet
İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet
İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet
İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet

Kahramanmaraş, Haluk Levent, Elbistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak?         
14:14
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Sevgilisini öldürüp kokmasın diye klimayı açmıştı! Cani adamın firari olduğu ortaya çıktı Sevgilisini öldürüp kokmasın diye klimayı açmıştı! Cani adamın firari olduğu ortaya çıktı         
13:03
9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı 9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı         
12:27
Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı         
11:02
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak         
10:23
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 14:57:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei