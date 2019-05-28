Son Dakika Haberleri: İşkence iddiaları baro raporunda: Bak bir daha karınla yatamazsın, geceleri kalkıp ağlarsın
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İşkence iddiaları baro raporunda: Bak bir daha karınla yatamazsın, geceleri kalkıp ağlarsın

46 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verilerek meclis gündemine taşınan Dışişleri Bakanlığı eski çalışanlarına işkence iddialarıyla ilgili Ankara Barosu hazırladığı raporu yayımladı.

İşkence iddiaları baro raporunda: Bak bir daha karınla yatamazsın, geceleri kalkıp ağlarsın, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verilerek meclis gündemine taşınan Dışişleri Bakanlığı eski çalışanlarına işkence iddialarıyla ilgili Ankara Barosu hazırladığı raporu yayımladı.

Cezaevi Kurulu, İnsan Hakları Merkezi ve Avukat Hakları Merkezi üyelerinden oluşan bir heyet kötü muamele ve işkenceye uğradığı yönünde isimleri bildirilen kişilerle görüşerek ifadelerine Ankara Barosu Başkanlığınca hazırlanan raporda yer verildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:08 
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Dünya
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