İşkence iddiasıyla açtığı dava zamanaşımından düşen başvurucuya 90 bin lira tazminat - Son Dakika

İşkence iddiasıyla açtığı dava zamanaşımından düşen başvurucuya 90 bin lira tazminat

Anayasa Mahkemesi, işkence iddiasıyla açtığı dava zamanaşımından düşen Feride Kaya'nın başvurusu üzerine Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan işkence yasağının maddi ve usul boyutlarıyla ihlal edildiğine karar verdi.

İşkence iddiasıyla açtığı dava zamanaşımından düşen başvurucuya 90 bin lira tazminat, System.String[]

Anayasa Mahkemesi, işkence iddiasıyla açtığı dava zamanaşımından düşen Feride Kaya'nın başvurusu üzerine Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan işkence yasağının maddi ve usul boyutlarıyla ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, Kaya'ya net 90 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Feride Kaya, 2002'de gözaltı sırasında işkenceye uğradığını ileri sürerek, kötü muamelede bulunan iki jandarma görevlisi ile işkence sonrası "darp yoktur" raporu veren iki doktorla ilgili şikayetçi oldu. Kaya, işkence sonucu kolunu kullanamadığını ifade etti.

Gözaltı sürecinde devlet hastanesinde yapılan muayenelerinde "Darp ve cebir izine rastlanmadı" şeklinde kayıt düşüldüğünü, ceza infaz kurumundayken hastaneden verilen raporda da ortopedik muayenesinin normal olduğunun kaydedildiğini belirten Kaya, tahliye olduktan sonra 2003'te Türkiye İnsan Hakları Vakfına başvurdu.

Türkiye İnsan Hakları Vakfınca Kaya hakkında düzenlenen sağlık raporunda, başvurucu hakkındaki bulguların "kaba dayak ve elektrik işkencesi öyküsüyle uyumlu olduğu" sonucuna ulaşıldı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca düzenlenen raporda ise başvurucudaki bulguların ne zaman oluştuğuna ilişkin tıbben görüş bildirilemeyeceği, kişiye gözaltı sürecinde işkence yapıldığına ilişkin kesin tıbbi delilin olmadığı ifade edildi.

Farklı tıp fakültelerinden alınan raporlarda, başvurucunun adli muayenelerinin ilgili prosedüre uygun yapılmaması nedeniyle tıbbi açıdan güçlüklerin ortaya çıktığı, başvurucunun fiziksel ve ruhsal bulgularının ifadelerinde belirttiği işkence hikayesiyle uyumlu olduğu belirtildi.

Kamu davası açıldı

Savcılık yürüttüğü soruşturma sonucunda, başvurucu hakkında düzenlenen sağlık raporlarının içeriğinin gerçeğe aykırı olduğu suçlamasıyla iki doktor hakkında "görevi kötüye kullanma", kötü muamele iddialarını gerçekleştirdikleri isnadıyla da iki jandarma personeli hakkında "gözaltındaki kişiye kötü muamele yapma" suçlarından kamu davası açtı.

Mahkeme, başvurucunun kötü muameleye maruz kaldığının kabulünün gerektiğini ancak kötü muamelede bulunan kişilerin kim olduğuna dair tam bir kanaat oluşmadığını belirterek, jandarma personelinin beraatlerine, doktorların görevi kötüye kullanma suçuyla ilgili olarak ise zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Yargıtay kararıyla doktorlar yönünden hüküm onandı, kötü muamelede bulunduğu iddia edilen jandarma personeli yönünden ise beraat kararı bozuldu.

Bozma üzerine yeniden yapılan yargılamada mahkeme önceki kararında direndi, kararın temyiz edilmesi sonrasında inceleme yapan Yargıtay Ceza Genel Kurulunca ise 2016'da davanın zamanaşımından düşürülmesine karar verildi.

Bunun üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan Feride Kaya, sorumlular hakkında etkili bir soruşturma yürütülmediğini belirterek işkence yasağının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan işkence yasağının maddi ve usul boyutlarıyla ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkemenin değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, kötü muamele yapılmasına neden olan saikin önemi ne kadar yüksek olursa olsun yaşam hakkı gibi en zor koşullarda bile işkence, eziyet veya insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yapılamayacağı vurgulandı.

Gerekçede, "Başvurucunun beyanları, tanık anlatımları ve çeşitli sağlık raporlarına yansıyan bulgular, başvurucunun gözaltında kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin mahkeme kararı ve bu kararı destekler nitelikteki Yargıtay bozma ilamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde başvurucunun kötü muameleye maruz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır." tespiti yapıldı.

Kötü muamele teşkil eden eylemlerin başvurucudan bilgi alma veya suçunu itiraf ettirme özel amacı doğrultusunda gerçekleştirildiği ve bu süreçte kamu görevlilerinin kasıtlı hareket ettiğinin değerlendirildiği belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Başvurucuya kasti olarak uygulanan muamelenin amacı, süresi, sağlık raporlarına yansıyan fiziksel ve ruhsal etkisi de dikkate alındığında ve söz konusu fiillerin devlet görevlileri tarafından bilinçli olarak yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda işkence olarak nitelendirilmesi mümkün görülmüş ve Anayasa'nın 17. maddesi kapsamında devletin negatif yükümlülüğüne aykırı davranıldığı sonucuna ulaşılmıştır."

-13 yıl 4 ay 20 gün sonra sonlandırıldı

Öte yandan adli makamlardan beklenenin, eylemlerin niteliği ve öngörülen cezaların ağırlığı itibarıyla işkence gibi vahim bir suçtan tarafların haklarını da gözeterek soruşturmayı azami süratle tamamlamak olduğu vurgulanan gerekçede, başvurucunun zamanaşımı konusundaki uyarılarına rağmen adli makamların dosyayı suç tarihinden 13 yıl 4 ay 20 gün sonra sonlandırdığı ve verilen kararın da zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesine dayandığı hatırlatıldı.

Gerekçede, "Kötü muamele yasağı bağlamındaki soruşturmaların hızlı bir şekilde tamamlanarak zamanaşımına uğramasına imkan verilmemesi şeklindeki pozitif yükümlülük kapsamında adli makamların yeteri kadar hassas davranmadığı ve işkence suçunu oluşturan hukuka aykırı eylemlere hoşgörü göstererek kayıtsız kaldığı kanaatine ulaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

İşkence yasağının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmış ise de zamanaşımının dolması nedeniyle yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmadığı belirtilen gerekçede, bu nedenle mağduriyeti giderilemeyen başvurucuya manevi zararları karşılığında 90 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildiği ifade edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:27

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşkence iddiasıyla açtığı dava zamanaşımından düşen başvurucuya 90 bin lira tazminat - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına sert tepki: Hezeyan bildirisi, zillet ve hezimet beyannamesi Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor 8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş         
14:42
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı         
14:20
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi         
14:15
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı         
14:09
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi         
13:50
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı         
13:27
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil         
12:26
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu         
12:23
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı         
11:12
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
Son Dakika: BDDK, yurt dışı yerleşiklere getirilen TL işlem kısıtlamasını şartlı olacak kaldırdı Son Dakika: BDDK, yurt dışı yerleşiklere getirilen TL işlem kısıtlamasını şartlı olacak kaldırdı         
10:53
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi         
10:15
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı         
10:14
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı         
09:54
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak         
09:27
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı         
09:04
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı         
00:07
Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 günlük koronavirüs kısıtlaması getirildi Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 günlük koronavirüs kısıtlaması getirildi         
22:35
Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı         
19:12
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
17:48
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 18:19:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşkence iddiasıyla açtığı dava zamanaşımından düşen başvurucuya 90 bin lira tazminat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei