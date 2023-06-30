İşkence Sonucu Öldürülen Murat Bebeğin Anne ve İki Arkadaşına Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika
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İşkence Sonucu Öldürülen Murat Bebeğin Anne ve İki Arkadaşına Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

30.06.2023 11:31

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işkence sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin ölümlü sonrası 5 yaşındaki abisiyle birlikte cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. İddianamede anne ve 2 arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbetle hapis cezası istendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işkence sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin ölümlü sonrası 5 yaşındaki abisiyle birlikte cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Kan dondurucu şekilde hayatını kaybettiğinin yer aldığı iddianamede anne ve 2 arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbetle hapis cezası istendi.

Olay, 26 Ocak 2023 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, üçüncü kardeş olan 21 aylık Murat Aslan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeninde yapılan ilk incelemede darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü değerlendirildi. Hayatını kaybeden Murat bebek ile aynı evde yaşayan 5 yaşındaki S.Y.K. ve 1 yaşındaki E.K. kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Evinde uyuşturucu müptelaları tarafından kullandığı öğrenildi.

Her satırı korkunç! 5 yaşındaki çocuk, kardeşinin nasıl öldürüldüğünü anlattı

SUÇU KİMSE ÜSTLENMEDİ

Olayın ardından Murat bebek ve diğer çocuklarını bırakarak olay yerinden kaçan anne Güler K. (27), bebeğin ölümüyle ilgileri olan Volkan Y. ve Atakan E. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Anne ilk ifadesinde çocukları arkadaşlarına teslim ettiğini söyledi, ikili ise bebeğin ölümünü üstlenmedi.

Her satırı korkunç! 5 yaşındaki çocuk, kardeşinin nasıl öldürüldüğünü anlattı

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNÜ GÖRDÜ

Olayın ardından hazırlanan iddianame 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede yer verilen detaylar duyanların kanını dondurdu. Murat bebeğin cinsel istismara uğradığı, vücudunda sigara izmariti olup darp edildiği ve ağız, burun ve boğazının kapatılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aynı zamanda iddianamede 5 yaşındaki ağabey S.Y.K'nin Murat bebeğin ölümünü gördüğü ve onun da cinsel istismara maruz kaldığı, tutuklu arkadaşların DNA izinin ceset üzerinde olduğuna yer verildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Tutuklu Atakan E. ise iddianamede, çocuklara dokunmadığını iddia ederek, susma hakkını kullanan Volkan Y.'nin sürekli darp ettiği itiraf etti. Anne, arkadaşları Volkan Y. ve Atakan E. hakkında çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbetle hapis cezası istendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Gulcin Demir: Allah'ım artık dayanamıyorum bu küçücük bebeklerin tacizi ve işkencesine karşılık bu insanların ağırlaştırılmış müebbet yerine suçlunun hatta bu igrennc insanlarin hergun işkence görecegi cezaevleri kurulsun ve hergun işkence görsunler inşallah Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Mahallesi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşkence Sonucu Öldürülen Murat Bebeğin Anne ve İki Arkadaşına Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşkence Sonucu Öldürülen Murat Bebeğin Anne ve İki Arkadaşına Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika
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