Son Dakika Haberleri: İşkence ve cinsel istismar: Yemen'de mahsur kalan Afrikalı göçmenlerin hikayesi
Son Dakika Dünya İşkence ve cinsel istismar: Yemen'de mahsur kalan Afrikalı göçmenlerin hikayesi

İşkence ve cinsel istismar: Yemen'de mahsur kalan Afrikalı göçmenlerin hikayesi

57 dakika önce

Her yıl on binlerce Doğu Afrikalı göçmen, savaşın vurduğu ülke Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a geçerek burada bir iş bulup çalışma umudu ile yola çıkıyor.

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Her yıl on binlerce Doğu Afrikalı göçmen, savaşın vurduğu ülke Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a geçerek burada bir iş bulup çalışma umudu ile yola çıkıyor. Ancak sadece yeterince şanslı olanları bu yolculuğu tamamlamayı başarabiliyor.

İşkence ve cinsel istismar: Yemen'de mahsur kalan Afrikalı göçmenlerin hikayesi

Suudi Arabistan, Yemen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:57 
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