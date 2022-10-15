İşkence yapan eşinden boşanamadı çocukları da kaçırıldı

İstanbul'da yaşayan Nurcan A. uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşinden 2 yıldır boşanamadığını, 3 çocuğunun da eşi tarafından kaçırıldığını iddia etti

ADANA - İstanbul'da yaşayan Nurcan A. uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşinden 2 yıldır boşanamadığını, 3 çocuğunun da eşi tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yaşayan Nurcan A., 16 yıllık eşi Halil A.'dan şiddet gördüğü ve eşinin uyuşturucu kullandığını öne sürerek 2.5 yıl önce boşanmaya karar verdi. Boşanmayı kabul etmeyen uyuşturucu bağımlısı eşinin tehditlerine dayanamayan Nurcan A., çocukları B. C. A. (15), B. A. (14), A. N. A.'yı da yanına alarak ailesinin yaşadığı İstanbul'da ev kiralayarak buraya yerleşti. Boşanma davası açan Nurcan A., çocuklarının geçici velayetini de aldı. 6 ay önce İstanbul'a giden Halil A'nın ise çocuklarını otomobille kaçırarak Adana'ya getirdiği iddia edildi. Çocuklarını almak için tutulduklarını tahmin ettiği evlere icra ve polis yardımıyla giden Nurcan A., bir sonuç alamadı. Hala tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını öne süren anne, çocuklarına kavuşmak ve eşinin cezalandırılması için yardım istedi.

Yaşadıklarını anlatan Nurcan A., 2 yıldır madde bağımlısı eşinden kaçtığını söyledi. Eşinin başka bir suç nedeniyle elektronik kelepçe takibiyle ev hapsine çarptırıldığını ancak kelepçeyi çıkarıp firari gezdiğini ileri süren Nurcan A., can güvenliğinin olmadığını kaydetti. İstanbul'da tekstil sektöründe çalıştığını aktaran Nurcan A., "Çocuklarımı iş yerime getiren annemi darp edip otomobile bindirerek kaçırdı. Evliliğim boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Üzerime kaynar su ve bıçakla yürüdü, oğlum saldırısını engelledi. O saldırının ardından İstanbul'a kaçtım. İçtiği uyuşturucuların etkisiyle sürekli halüsinasyon görüyor, paranoyalar yaşıyordu. Kendisini ağabeyiyle, amcasıyla, komşuyla aldattığımı düşünüyordu. Bu sebeple komşumuzu bıçakladı. Kendisinden daha önce de ayrılmıştım ama ailesinin uyuşturucu tedavisi sözü sayesinde barıştım sonra yine başladı aynı şeylere. 'Aileni öldürürüm, sana zarar veririm, beni bırakıp gidemezsin' diyor sürekli. Evde telefonun ses kaydını sabaha kadar açıp gece uyurken benim bir yerlere gidip gitmediğimi kontrol ediyordu" dedi.

Çocuklarına kavuşabilmek için yetkililerden yardım isteyen Nurcan A., şunları kaydetti:

"İstanbul Bağcılar'da yaşanan cinayet gözümün önünde oldu ve çok etkilendim. Ben de aynısını yaşamak istemiyorum. Eşimin darp ve tehdit olayları yüzünden birkaç kez uzaklaştırma aldırdım ancak gereken cezayı almadı. Çocuklarıma psikolojik baskı yapıyorlar. İcra kanalıyla saklandıkları eve gidiyorum ama komşularına kaçırıyorlar. Polis ekipleri de yetkileri olmadığı için başkalarının evine giremiyor. 2 senedir bu insanla uğraşmaktan yoruldum. Benin şikayetlerim dışında bir yığın suç dosyası var. Bu adam nasıl dışarıda geziyor? Her gün işten eve giderken evden işe dönerken ölüm korkusu yaşıyorum. Çocuklarımın bu adamın yanında kalmaması, annelerinin yanında kalması lazım. Onları çok özlüyorum. Onlarda kaldığı her geçen gün iftiralarla bana karşı dolduruyorlar."