İşkenceci eşini öldürmekten tutuklanan Melek İpek'ten dikkat çeken sözler: En azından burada dayak yok! - Son Dakika

İşkenceci eşini öldürmekten tutuklanan Melek İpek'ten dikkat çeken sözler: En azından burada dayak yok!

11.01.2021 00:18

Antalya'da kendisini çıplak halde saatlerce döven ve tecavüz eden eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldüren Melek İpek'in avukatı, açıklamalarda bulundu. Onaran, İpek'in destek veren herkese çok teşekkür ettiğini belirtip, "'Burada nasılsın?' diye sorduğum da, 'En azından burada dayak yok!' diye cevap verince tutulup kaldım" dedi.

Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile öldürmekten dün tutuklanan Melek İpek'i (31) ziyaret eden Avukat Ahmet Onaran, önemli açıklamalarda bulundu.

MELEK İPEK: ADALET YERİNİ BULACAK

Antalya Döşemealtı L Tipi Cezaevinde kalan Melek İpek'i ziyaret eden Avukat Ahmet Onaran, müvekkilinin sağlık durumuyla ile ilgili sıkıntıları cezaevi yetkililerine bildirdiğini açıkladı. İpek'le konuşan Onaran, "Kızlarını çok özlediğini, desteğiniz, duyarlılığınız ve dualarınız için çok teşekkür ettiğini, adaletin yerini bulacağını ve bir an önce evlatlarına kavuşacağını söyledi. 'Burada nasılsın' diye sorduğumda 'En azından burada dayak yok!' diye cevap verince tutulup kaldım" dedi.

"ÖZGÜR KALACAĞINA İNANCIMIZI KORUYORUM"

Melek İpek'in tutukluluk sürecine itiraz edeceklerini açıklayan Onaran, "İtiraz sürecinde dosyasının daha dikkatli ve özenli gözler tarafından okunduğu zaman İpek'in bir an önce özgür kalacağına inancımızı koruyorum. Sürece katkı sağlayan ve bu davayı sonuna kadar gönüllülük esasına göre takip edeceklerini ifade eden yüzlerce hukukçumuza, sosyal medyada Melek İpek'in sesi ve nefesi olmak adına paylaşımda bulunan ve sayıları milyonlara yaklaşan gönül insanlarına, sivil toplum örgütlerine ve dahi Melek'in haklı mücadelesi için dertli olan herkese Melek İpek ve ailesi adına canı gönülden teşekkür ederim" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki evlerinde geçen perşembe gecesi çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek, eşi Ramazan İpek'i aralarında çıkan arbede esnasında av tüfeğinin patlaması sonucu öldürdü ve ardından jandarmayı arayarak teslim olmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İşkenceci eşini öldürmekten tutuklanan Melek İpek'ten dikkat çeken sözler: En azından burada dayak yok!

Melek İpek, Av Tüfeği, Antalya, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşkenceci eşini öldürmekten tutuklanan Melek İpek'ten dikkat çeken sözler: En azından burada dayak yok! - Son Dakika


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