İşkenceci gaspçı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te gözüne kestirdiği kişileri silah zoruyla soyan, tehdit edip hürriyetinden yoksun bırakarak işkence eden şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.



Silah zoruyla 4 kişiyi rehin alıp işkence eden ve çeşitli gasp suçlarına karışan 25 yaşındaki C.S. polisin 2 aylık takibi sonucu kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. polislere güçlük yaşattı. C.S. o anlarda kendisini görüntüleyen gazetecilere de tekme ile saldırdı. Güçlükle sakinleştirilen şüpheli, hakim karşısına çıkartıldı.



Şüpheli C.S. ayrı günlerde 5 kişiyi silah zoruyla rehin alarak işkence yaptı. İşkencede rehin aldığı kişileri çeşitli yerlerinden yaraladı. C.S., farklı günlerde karıştığı gasp olaylarında silah çekerek 7 bin lira, 6 cep telefonu, 2 çeyrek ve yarım altını çaldı. - GAZİANTEP