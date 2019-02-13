İşkenceci İki Suriyeli İstihbaratçı Almanya'da Yakalandı

ALMAN basını iki istihbaratçının yakalanmasıyla ilgili haberi, 'Federal Savcılık ilk kez Esad yanlısı iki kişinin yakalanması emrini verdi' sözleriyle duyurdu.

ALMAN basını iki istihbaratçının yakalanmasıyla ilgili haberi, 'Federal Savcılık ilk kez Esad yanlısı iki kişinin yakalanması emrini verdi' sözleriyle duyurdu. Federal Savcılıktan edinilen bilgiye göre iki istihbaratçı muhaliflere işkence yapmakla suçlanıyor. Yakalanan 56 yaşındaki Anwar R.'nin Suriye istihbaratının muhaliflere yönelik çalışma yapan biriminde, 42 yaşındaki Eyad A.'nın ise istihbaratın operasyon biriminde görevli olduğu belirtildi. Çok sayıda muhalifin kaçırılma olayına karıştığı tespit edilen Eyad A'nın, iki kişinin ölümü ve 2 bin kişinin de işkencesine katılmak veya işkence yapılması olayına karışmakla suçlanıyor. Anwar R. de dört muhalife işkence yapmakla suçlanıyor.



Almanya'ya sığınma talebinde bulunan iki istihbaratçının da 2012'de Suriye'yi terk ettiği, 2011-2012 yılları arasındaki zaman diliminde muhaliflere işkence yaptıkları iddia belirlendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez

Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı