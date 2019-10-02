Son Dakika Haberleri: İşkenceye uğrayan kediye Büyükşehir şefkati
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İşkenceye uğrayan kediye Büyükşehir şefkati

47 dakika önce

Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kuyruğu kesilen, arka ayaklarına yapıştırıcı madde dökülen kedi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

İşkenceye uğrayan kediye Büyükşehir şefkati, System.String[]

Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kuyruğu kesilen, arka ayaklarına yapıştırıcı madde dökülen kedi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na telefonla ulaşan bir kişi, Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Sati Etkeser İlkokulu yanında yaralı bir kedi bulunduğunu bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Zabıta ekipleri, okulun bahçe korkulukları yanında kuyruğu kesilmiş, arka ayakları üzerine yapıştırıcı madde dökülmüş bir kedi buldu. Zabıta ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne getirilen kedi sağlık kontrollerinden geçirildi.


Kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak kuyruğunun kesilmiş ve arka ayaklarının üzerine yapıştırıcı madde dökülmüş olduğunu belirleyen veteriner hekimler, kediye her türlü tedavi ve bakımın yapılacağını bildirdi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:04 Kaynak: İHA
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