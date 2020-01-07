İşkenceyi Önleme Komitesinden Danimarka'ya "mülteci" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşkenceyi Önleme Komitesinden Danimarka'ya 'mülteci' uyarısı - Son Dakika

İşkenceyi Önleme Komitesinden Danimarka'ya "mülteci" uyarısı

6 saat önce

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), Danimarka'da mülteci kamplarındaki kötü koşulların kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İşkenceyi Önleme Komitesinden Danimarka'ya

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), Danimarka'da mülteci kamplarındaki kötü koşulların kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Komitenin ülkeye ilişkin raporunda, mültecilerin yaşadığı koşullara ilişkin 2014'te yapılan uyarıların ardından alınan önlemlere ilişkin bu yıl yapılan incelemelere yer verildi.

Raporda, Danimarka'da polis tarafından gözaltına alınan kişilere tanınan yasal güvencelerin yetersizliği ve mültecilerin içinde bulunduğu koşullar konusunda duyulan endişeler paylaşıldı.

Cezaevlerinde de incelemelerde bulunan komitenin, buradaki koşulların da yetersiz olduğunu tespit ettiği kaydedilen raporda, Danimarkalı yetkililere cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Raporda, mülteci kamplarındaki kötü koşulların kabul edilemez olduğu vurgulanırken bu koşulların iyileştirilmesi gerektiği belirtildi.

Avrupa Konseyi, Danimarka, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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