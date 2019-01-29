Son Dakika Haberleri: İşkenceyle Öldürülmüş Kadın Cesedi Bulundu

İşkenceyle Öldürülmüş Kadın Cesedi Bulundu

40 dakika önce

Adana'da elleri ve ayakları bağlandıktan sonra işkence yapılarak öldürülen kadının cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

İşkenceyle Öldürülmüş Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
Adana'da elleri ve ayakları bağlandıktan sonra işkence yapılarak öldürülen kadının cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Usta Hasanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at çiftliği yan tarafında seyisler, bir tarafı toprağın yüzeyinde kadın cesedi gördü. Seyisler hemen durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler toprağa tamamen kazdıklarında bir kadının elleri ve ayakları bağlandıktan sonra işkence yapılarak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma yaptığı çalışmada cesedin Suriye uyruklu İbite Sem El K.'ya (30) ait olduğunu belirledi. Jandarma cinayeti aydınlatmak için çalışmalarına devam ederken, katil zanlısı olarak kadının ağabeyi H.E.K.'yi arıyor.

Bu arada cenazenin yeni olmadığı, birkaç haftalık olduğu, etrafta otlanan atların toprağı açıp kadının bir bölümünün yüzeye çıkmasını sağladığı düşünülüyor.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Jandarma, Adana, 3. Sayfa
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