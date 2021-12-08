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İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi, serbest kaldı - Son Dakika

İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi, serbest kaldı

08.12.2021 11:20
İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi, serbest kaldı

ADANA'da eşi Serhat K.'nin (28) darp ederek ölümle tehdit ettiği Suzan K.'yi (31) polis kurtardı.

ADANA'da eşi Serhat K.'nin (28) darp ederek ölümle tehdit ettiği Suzan K.'yi (31) polis kurtardı. Eşinin sürekli kendine şiddet uygulayıp, işkence yaptığını ileri süren Suzan K. sığınma evine yerleştirildi. "Eşime sadece birkaç kez vurdum" diyerek kendini savunan Serhat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Aralık saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Suzan K.'nin eşi Serhat K. tarafından alıkonup, işkence gördüğü ihbarı üzerine eve, polisler geldi. Ekipler, darp edilmiş halde buldukları Suzan K.'yi adli tıp kurumuna götürdü. Serkan K. ise gözaltına alındı. Darp raporu verilen Suzan K., eşini kendine işkence yaptığını belirterek, şikayetçi oldu.

'ARABAYI 'ÖLECEĞİZ' DİYEREK TIR'IN ÜSTÜNE SÜRDÜ'İfadesinde 12 Kasım'da da darp raporu aldığını söyleyen Suzan K. "Şikayetçi olacaktım ama çok yalvardı. Bir daha yapmayacağına dair söz verince affettim. Yine de anlaşmazlık sürdü. 4 Aralık günü ablamın evine gittim. Arayıp, 'ablanlara gidersen bir daha bu eve giremezsin, sonuçlarına katlanırsın, geliyorum, hepinizi rezil edeceğim' dedi. Eve gelerek beni aldı, arabayla gezdirmeye başladı. Bir süre sonra 'ikimiz bu arabanın içinde öleceğiz' diyerek beni darbetti. Bıçak çekerek vurmaya çalıştı. Arabanın hızını artırdı ve 'öleceğiz' diyerek önümüze çıkan TIR'ın üstüne sürdü. Direksiyonu ani bir hareketimle kırdım ve ölmekten kurtulduk. Daha sonra küfredip, yüzüme tükürdü, yine dövdü" dedi.'ELİNDEKİ BIÇAĞI VÜCUDUMDA DA GEZDİRDİ'Kocası tarafından öldürülmek üzere olduğunu ve dayanmakta zorlandığını kaydeden Suzan K., şöyle devam etti: "Sonrasında eve geldik. Tehdit ve hakaretlerde bulundu, telefonumu aldı. Yatak odasına geçtim, arkamdan geldi. O gece yine dövdü. Ayrı uyuduk. Sabah uyanınca tekrardan yanıma geldi ve 'neden yanımda uyumadın?' diyerek dövmeye başladı. Küfredip, yüzüme tokat attı, yumruk ve tekmeyle saldırdı. Üzerimdeki elbiseleri yırttı. Zorla salona götürdü. 3 bıçak getirerek ikisini bana verdi. Birini kendi aldı. Elindeki bıçağı vücudumda gezdirdi. Korktum ve yalvardım. Gitmek istediğimi söyledim. 'Senin bu evden ölün çıkar' dedi. Ablamın ihbarıyla eve gelen polis tarafından kurtarıldım. Cezalandırılmasını istiyorum." Suzan K., ifadesinin ardından sığınma evine yerleştirildi.SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan Serhat K. ise ifadesinde eşinin suçlamalarını reddetti. Eşinin çocuk yapmadığını, 'Para kazanmaya başlarsan olabilir' diyerek şart koştuğunu anlatan Serhat K. "Bu yüzden aramızda gerginlik yaşandı. Kendisine gelmesi için eşime birkaç kez vurmak zorunda kaldım. Ertesi gün ayrı yattığımız için eşime nedenini sordum. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı" dedi. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Serhan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi, serbest kaldı
İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi, serbest kaldı
İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi, serbest kaldı
İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi, serbest kaldı
İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi, serbest kaldı
İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi, serbest kaldı
İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi, serbest kaldı

Adana Yüregir, Akdeniz, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi, serbest kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi, serbest kaldı - Son Dakika
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