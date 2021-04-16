İskender'in süper güçleri neden kayboldu? - Son Dakika

18 Nisan Pazar günü saat 17.30'da ekranlara gelecek olan Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

Giovanni'nin Tayfun ile Duygu'nun anne babası ile ilgili dedikoduyu Mavi Ay'ın çıkardığını söylemesi Kasırga üyelerinin aklını karıştırmıştır. Mavi Ay sayesinde anne babaları ile aralarını düzelten Tayfun ve Duygu, Giovanni'nin lafına inanmak istemese de içlerine bir kez kurt düşmüştür. Bunun üzerine Kasırga, dedikoduyu çıkaran kişinin kim olduğunu tespit etmek için harekete geçer. Diğer yandan Mavi Ay, sonunda Kasırga ile aralarını düzeltmiş olmaktan mutlu olsa da Kasırga'ya güvenme konusunda tedbiri elden bırakmaya çok istekli değildir. Ancak Mavi Ay'ı asıl endişelendiren şey İskender'in başına gelenler olur. Ağır bir saksıyı kaldırmak isteyen İskender bu konuda başarılı olamayınca panikler ve durumu arkadaşlarına anlatır. İskender'in süper güçlerinin kaybolduğunu gören Mavi Ay, neler olup bittiğini çözmek ister. İskender'e güçlerini geri kazandırmak için çeşitli numaralar deneten Mavi Ay bu konuda başarılı olamaz. Görünüşe göre İskender'in artık süper güçleri yoktur. Mavi Ay ve Kasırga'nın okçuluk müsabakasının vakti geldiğinde hem Mavi Ay'ın hem de Kasırga'nın gözü, süper güçlerini kaybeden İskender'in yapacağı atışın üzerindedir.

Kasırga, dedikoduyu çıkaran kişinin kim olduğunu bulabilecek mi? İskender'in süper güçleri neden kayboldu? Mavi Ay İskender'in süper güçlerini geri kazanmasına yardım edebilecek mi? İskender süper güçleri olmadan okçuluk müsabakasında kaç puanlık bir atış yapacak?