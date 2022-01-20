İskender, Mavi Ay takımını okçulukta zafere ulaştırabilecek mi? - Son Dakika
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İskender, Mavi Ay takımını okçulukta zafere ulaştırabilecek mi?

İskender, Mavi Ay takımını okçulukta zafere ulaştırabilecek mi?

20.01.2022 10:16

TRT 1'in sevilen dizisi Tozkoparan İskender, otuz altıncı bölümüyle 23 Ocak Pazar günü saat 17.00'de TRT1'de ekranlara geliyor.

Tozkoparan İskender, otuz altıncı bölümüyle 23 Ocak Pazar günü saat 17.00'de TRT1'de ekranlara geliyor.Sıra dışı ve macera dolu hikâyesiyle çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinde severek izlediği Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

Mavi Ay takımı, yeni şarkısı Kimler Gelmiş ile Pençe takımına karşı yükselişe geçmiştir. Popülaritesi artan Mavi Ay Türk Spoları'na yeni öğrenciler katılır. Bu öğrencilerin başında gelen Ceren, Mavi Ay Türk Spoları'ndaki ilk günlerinde Arda'nın sıcakkanlılığı ve Asya'nın soğukluğu karşısında zor anlar yaşar. Salih hoca yeni öğrencilere denge felsefesini anlatırken; Mavi Ay, İskender'in öncülüğünde Pençe ile aralarında gerçekleştirecekleri turnuvaya hazırlanmaktadır. Turnuvanın ilk karşılaşması olan okçulukta, takımının Mavi Ay kadar iyi olmadığının farkında olan Cenk, yaptığı planı devreye sokar.

Cenk, okçuluk karşılaşmasını kazanmak için neler planlıyor? Ceren, Arda'nın ilgisi ve Asya'nın asabiliği karşısında neler yapacak? İskender, Mavi Ay takımını okçulukta zafere ulaştırabilecek mi?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlasıyla Tozkoparan İskender, yeni bölümüyle 23 Ocak Pazar günü saat 17.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Kaynak: Bültenler
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Tozkoparan, İskender, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskender, Mavi Ay takımını okçulukta zafere ulaştırabilecek mi? - Son Dakika


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