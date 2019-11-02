Son Dakika Haberleri: İskender Pala ile "Sonbahar ve Hüzün" konulu sohbet
Son Dakika Güncel İskender Pala ile 'Sonbahar ve Hüzün' konulu sohbet

İskender Pala ile "Sonbahar ve Hüzün" konulu sohbet

6 saat önce

Türk edebiyatının sevilen yazarı Prof. Dr. İskender Pala, Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sonbahar ve Hüzün' konulu söyleşide katılımcılarla bir araya geldi.

İskender Pala ile

Türk edebiyatının sevilen yazarı Prof. Dr. İskender Pala, Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sonbahar ve Hüzün' konulu söyleşide katılımcılarla bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala Uşak'a gelerek 'Sonbahar ve Hüzün' konulu söyleşi gerçekleştirdi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş'ın konuşmacı olarak katıldığı programa ilgi yoğundu. Söyleşiye ölüm yıldönümü olan Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden bir kesit okuyarak başlayan Pala'ya dinleyiciler arasından bir öğrenci Beyatlı'nın şiirini ezbere okuyarak eşlik etti.


Söyleşi programı edebiyat ve şiir üzerine konuşulmasının ardından müzik dinletileri yapılmasıyla sona erdi. - UŞAK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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