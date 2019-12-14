İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-1 - Son Dakika

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İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-1
6 saat önce
İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-1.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:06 Kaynak: DHA
İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-1
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